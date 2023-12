Am Donnerstagabend stürmten mehrere Beamte der Polizei ein Haus in Halle-Nietleben mit einer Ramme. Worum es bei der Razzia gehen soll.

Halle (Saale)/MZ - Kurz nach 17 Uhr rasten am Donnerstagnachmittag mehrere zivile Fahrzeuge der Polizei durch das beschauliche Nietleben am Rand von Halle-Neustadt. In der Eislebener Straße hielten die Autos an und mehrere vermummte Beamte stiegen aus und rannten zielgerichtet zu einem Eckhaus.