Raum für Wärme und Austausch - Kirche richtet in Halle sechs Wärmecafés ein

Wer sich um seine Heizkosten sorgt, findet ab Montag an sechs Adressen in Halle Zuflucht. Für das neue Angebot werden noch ehrenamtliche Helfer gesucht.

Sorgen um die Heizkosten? Die Kirche lädt in Halle in Wärme-Cafés ein.

Halle (Saale)/MZ - Der Raum im Souterrain des Gemeindehauses in Beesen ist eigentlich den Jugendlichen der Kirchengemeinde vorbehalten. Jetzt bekommt er aber noch eine andere Nutzung. Ab 2. Januar soll dort ein Wärmecafé öffnen, um Menschen, die aufgrund der gestiegenen Heiz- und Energiekosten in Schwierigkeiten geraten, weil sie fürchten, das nötige Geld nicht aufbringen zu können. „Wir haben hier den Raum und die Möglichkeit, so etwas anzubieten“, sagt Martin Golz, Pfarrer im Kirchspiel Halle-Süd. Gedacht sei ein offenes Angebot an den Wochentagen, jeweils von 10 bis 17 Uhr.