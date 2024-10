In Halle hat am späten Montagabend ein Auto gebrannt. Eine schwarze Rauchwolke war über Halle-Nietleben zu sehen.

Rauchwolke über Halle-Nietleben: Mercedes am Heidesee abgebrannt

Feuerwehreinsatz in Halle

Halle (Saale)/MZ - In der Nacht zum Dienstag hat in Halle erneut ein Auto gebrannt. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Halle mussten gegen 22 Uhr den brennenden Mercedes im Schultze-Gallera-Weg in Halle-Nietleben löschen.

Pkw Brand in Halle: Die Berufsfeuerwehr Halle (Saale) war mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug im Einsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Mit einem C-Rohr konnten die Feuerwehrleute die Flammen zwar schnell löschen, doch zu retten war das Auto nicht mehr. Es brannte vollständig aus. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Brandursache aufgenommen.

Bereits in den vergangenen Wochen brannten in Halle immer wieder Autos ab. Ob auch der Mercedes Brandstiftern zum Opfer fiel, müssen nun die Ermittlungen der Polizei zeigen.