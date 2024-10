Halle (Saale)/MZ. - Am Freitagmittag ist in einem leerstehenden Gebäude im Gewerbegebiet Halle-Neustadt ein Brand ausgebrochen. Die Flammen wüteten in einem ehemaligen Bürokomplex in der Weststraße.

Brand im Gewerbegebiet Halle-Neustadt (Foto: Marvin Matzulla)

Die Berufsfeuerwehr Halle ist mit dem Löschzug der Hauptwache vor Ort und hat die Brandbekämpfung eingeleitet. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei ist ebenfalls vor Ort.