Räuberische Erpressung in Halle: Täter droht Opfer Gewalt an, um an Gegenstand zu gelangen

Halle (Saale)/MZ - Am Donnerstagmorgen gegen 08.00 Uhr hat sich in der Traberstraße in Halle eine räuberische Erpressung ereignet. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen trat ein namentlich bekannter Täter an sein Opfer heran und forderte unter Androhung von Gewalt die Herausgabe eines Gegenstandes.

Das Opfer übergab dem Täter den geforderten Gegenstand. Der Täter entfernte sich anschließend vom Ort in unbekannte Richtung. Eine Spurensuche und –Sicherung erfolgte. Das Polizeirevier Halle hat die Ermittlungen aufgenommen.