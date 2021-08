Räuber in Halle erbeutet rund 1.000 Euro Bargeld

Ein 41-jähriger Mann wurde in Halle Opfer eines Überfalls.

Halle (Saale)/MZ - In Halle ist es in der Nacht zum Freitag zu einem Raub gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 41-Jähriger kurz nach 3 Uhr in der Dieselstraße unterwegs, als er von einem Unbekannten auf Höhe der Roßbachstraße mit einem Messer bedroht wurde.

Der Täter forderte das Opfer daraufhin auf, seine Taschen zu leeren und flüchtete im Anschluss unerkannt mit Bargeld im Wert von rund 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise durch Zeugen.