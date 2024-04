Zu einem Raubüberfall ist es in Halle gekommen. Dabei wurde Geld in einer unteren dreistelligen Summe geklaut.

Opfer in eigene Wohnung gedrängt und bestohlen: Frau rettet sich zu den Nachbarn

Raubüberfall in Halle

In Halle ist es zu einer Raubstraftat gekommen.

Halle (Saale)/DUR. - Am Donnerstag soll es in einem Mehrfamilienhaus im Bereich Unterplan in Halle gegen 10.55 Uhr zu einer Raubstraftat gekommen sein. Dies berichtet die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen begab sich eine Frau vom Fahrstuhl in dem betreffenden Mehrfamilienhaus zur Wohnung. Beim Öffnen der Wohnungstür soll der unbekannte Täter hinter der Geschädigten gestanden und diese in die Wohnung gedrängt haben.

Hier forderte der Unbekannte von der Frau Bargeld mithilfe eines gefährlichen Gegenstandes, heißt es weiter. Diese händigte dem Mann Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich aus und nutzte nachfolgend den Zeitpunkt der Geldübergabe, um sich zu einem Nachbarn zu flüchten und von da die Polizei zu rufen.

Nach Raubüberfall in Halle: Polizei gibt Täterbeschreibung heraus

Der Täter soll daraufhin aus dem Mehrfamilienhaus und über den davor verlaufenden Fußweg in Richtung Innenstadt/Glauchaer Platz geflüchtet sein.

Die Geschädigte konnte folgende Angaben zu dem unbekannten Täter machen:

30 bis 40 Jahre alt

deutsch

männlich

1,80 bis 1,85 Meter groß

sehr schlank

mittellange, dunkelblonde, glatt anliegende Haare

Bekleidung: dunkle/schwarze Jacke mit grauem Stoffbesatz im oberen Rücken- und Schulterbereich

schwarze Hose (eventuell Jogginghose)

vermutlich dunkle/schwarze Turnschuhe mit heller/weißer Sohle

dunkle Sonnenbrille

schwarzer Rucksack

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Personen, die die Tat oder den Täter beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0345/2242000 bei der Polizei in Halle (Saale) zu melden.