Mithilfe von Fotos aus der Überwachungskamera in einer Straßenbahn suchte die Polizei in Halle nach einem Dieb.

Nach Diebstahl in Straßenbahn: Polizei findet mutmaßlichen Täter nach Fahndung

Raub in Halle

In einer Straßenbahn in Halle hat sich ein Diebstahl zugetragen.

Halle (Saale)/DUR. - Das Polizeirevier Halle hat gegen einen Mann nach einem Diebstahl ermittelt. Der mutmaßliche Täter soll am 1. August 2023 gegen 17.43 Uhr in einem Wagen der Straßenbahnlinie 12 im Bereich der Haltestelle Köthener Straße eine Geldbörse gestohlen haben. In der Geldbörse befand sich Bargeld und ein 49-Euro-Ticket, heißt es.

Nachdem öffentlich nach dem Mann gesucht wurde, konnte eine Person als Beschuldigter ermittelt werden. Ein Termin zur Vernehmung des Beschuldigten stehe noch aus.