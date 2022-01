Rathenauplatz in Halle wegen Bauarbeiten zum Teil dicht

Halle (Saale)/MZ - Auch ohne Baustelle sollte man als Autofahrer das enge Paulusviertel lieber meiden. Jetzt kommt auf Anwohner, Lieferdienste und andere motorisierte Verkehrsteilnehmer eine erhebliche Einschränkung zu. Vom 17. Januar bis Ende März will die Stadtwirtschaft rund um den Rathenauplatz eine Trinkwasserleitung erneuern. Sie soll die alten Röhren aus Gusseisen ersetzen, die noch von 1907 stammen und bruchgefährdet sind. Deshalb wird es zeitweise Vollsperrungen geben.

Der Ersatzneubau wird nach einer Mitteilung der Stadtwerke in zwei Bauabschnitten mit jeweils einwöchiger Vollsperrung für den Kfz-Verkehr vorgenommen. Zum Schutz des Baumbestandes sollen die Arbeiten in geschlossener Bauweise ausgeführt werden. Das heißt, dass es nur einzelne Baugruben gegen soll. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich ab 17. Januar zwischen Carl-von-Ossietzky-Straße und Heinrich-Heine-Straße, der zweite Bauabschnitt schließt sich zwischen der Maxim-Gorki-Straße und der Carl-von-Ossietzky-Straße an. Während der Bauarbeiten und insbesondere wegen der notwendigen Bohrarbeiten ist eine Vollsperrung von mindestens einer Woche erforderlich. Das Parken ist in dieser Zeit in den genannten Bereichen nicht möglich. Zur Trinkwassersicherstellung werden im ersten Bauabschnitt vorab Notwasserleitungen verlegt.