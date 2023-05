Rathaus von Angeboten überrascht: Baustelle am Riveufer in Halle wird deutlich teurer

Halle (Saale)/MZ - Die Bauarbeiten an der Fahrbahn am Riveufer zwischen der Giebichensteinbrücke und der Burgstraße haben zwar noch gar nicht begonnen, aber schon jetzt zeichnet sich ab: Es wird deutlich teurer als geplant. Statt 3,1 Millionen Euro rechnet die Stadtverwaltung jetzt mit Kosten in Höhe von 3,8 Millionen – 700.000 Euro mehr. Der Stadtrat soll die neue Summe am Ende des Monats beschließen.