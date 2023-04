Wahlen und Politik Rathaus statt Feuerwache? Halles Feuerwehrchef kandidiert als Bürgermeister in seiner Heimat

Dr. Robert Pulz, Chef der Feuerwehr in Halle, will Bürgermeister in seiner Heimat werden. In Bad Belzig stellte er sich am Montagabend auf einem Wahlforum der Bevölkerung vor. Welche Chancen er hat.