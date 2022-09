Rat lehnt Pflicht zu Solar bei städtischen Wohnungsunternehmen in Halle ab

Halle (Saale)/MZ - Kaum ein Thema hat die Gesellschaft in den vergangenen Wochen so sehr bewegt wie die drohende Energiekrise. Auch in der halleschen Stadtpolitik wird teilweise heftig diskutiert. Bei der mehr als sechs Stunden langen Plenumssitzung des Stadtrates am Mittwoch in der Ulrichskirche bekamen die Anwesenden die Auswirkungen der Energiesparmaßnahmen am eigenen Leibe zu spüren: Der Raum wurde nur spärlich beheizt, in dem großen Kirchenschiff sanken die Temperaturen teilweise auf 18 Grad Celsius und mehrere Räte beschwerten sich bei der Sitzungsleitung. Ein Antrag der Fraktionen Hauptsache Halle & Freie Wähler (HH/FW) und den Grünen zur Nutzung von Solarenergie und Erdwärme schien da durchaus passend zu sein.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.