Rat Halle findet Kompromiss zum Sicherheitskonzept

Vor allem am Landesmuseum kam es in letzter Zeit immer wieder zu Raubstraftaten oder Gewaltausbrüchen, wie hier im vergangenen Winter.

Halle (Saale)/MZ - Selten wurde bei einer Sitzung des halleschen Stadtrates länger über ein Thema gesprochen als am Mittwoch über ein Sicherheitskonzept. Ganze anderthalb Stunden lang rangen die Fraktionen verbal miteinander darüber, wie die Sicherheit für die Bürger verbessert werden kann und ob ein neues Konzept erstellt werden sollte. Dabei ging es teilweise hoch her. Die Einen bezeichneten die Idee als „unnötigen Papiertiger“, die Anderen warnten vor Toten, die es möglicherweise bald geben könnte. Am Ende gab es einen Kompromiss, der zumindest die eine Seite enttäuscht zurückließ.