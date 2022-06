Rassistischer Übergriff in Straßenbahn in Halle – Duo attackiert 21-Jährigen

In Halle ist es am Samstagnachmittag in einer Straßenbahn der Linie 7 zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dabei beleidigten zwei Männer einen 21-Jährigen rassistisch. Die Polizei meldet einen Verletzten.

Halle (Saale)/DUR/slo – Bei einer Auseinandersetzung in einer Straßenbahn in Halle ist am Samstagnachmittag eine Person verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, geschah der Vorfall gegen 17 Uhr in einer Bahn der Linie 7 in Richtung Büschdorf.

Zwei Männer im Alter von 37 und 24 Jahren hätten einen 21-Jährigen aufgefordert, zur Seite zu gehen. Daraus entstand laut Mitteilung ein Streit, der in einem tätlichen Angriff endete. Das Duo beleidigte den 21-Jährigen afrikanischer Herkunft zudem ausländerfeindlich. Die Polizei ermittelt.