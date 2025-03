Die Polizei hat am Wochenende Geschwindigkeitskontrollen in Halle durchgeführt. Wie viele Autofahrer mit zu viel Tempo erwischt worden.

Raser mit über 70 km/h in der Lilienstraße in Halle unterwegs

Die Polizei führte am Wochenende Geschwindigkeitskontrollen in Halle durch.

Halle (Saale)/MZ - Am Samstagvormittag haben Polizeibeamte eine Geschwindigkeitskontrolle in der Seebener Straße/ Richtung Kröllwitz in Halle durchgeführt. Gemessen wurden in dem Tempo-30-Bereich laut Polizeiangaben etwa 120 Fahrzeuge.

Von denen waren drei Fahrzeugführende zu schnell unterwegs. Die Beamten verhängten einmal Bußgeld und zweimal Verwarngeld.

In der Lilienstraße wurde ebenfalls am Samstagvormittag die Geschwindigkeit von etwa 40 Fahrzeugen gemessen. Der „Spitzenreiter“ war laut Polizei mit 71 km/h unterwegs - bei erlaubtem Tempo 50.