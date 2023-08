Der Auftritt der Rammstein-Coverband beim Laternenfest in Halle bleibt umstritten. Der Stadtvorstand der Linkspartei warnt vor einem „verheerenden Signal“.

Rammstein-Coverband beim Laternenfest: Auch die Linke in Halle für Konzertabsage

Die Coverband „Völkerball“ soll zum Laternenfest in Halle auftreten. Die Kritik daran hält an.

Halle (Saale)/MZ - „Ich hoffe, ihr dürft auftreten in Halle“, schreibt eine Person namens Pete auf der Homepage der Band Völkerball an diesem Mittwoch. Pete erklärt in seiner Mitteilung weiterhin: „Diese Verbotskultur mittlerweile darf sich nicht durchsetzen.“