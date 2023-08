Am Sonntag können in Teicha wieder verschiedenste Oldtimer bestaunt werden. Dafür hat der Verein der Oldtimerfreunde Halle-Teicha einiges vorbereitet - zum Beispiel eine 70 Kilometer lange Rallye.

Teicha/MZ - Wenn der Geruch von Benzin in der Luft liegt und alte Motoren erklingen, ist Matthias Arlt in seinem Element. Denn das ist eines der Dinge, auf die sich das Vorstandsmitglied des Vereins Oldtimerfreunde Halle-Teicha, am meisten freut, wenn das jährliche Oldtimertreffen stattfindet. Immer am dritten Wochenende im August treffen sich auf dem Sportplatz in Teicha an die 300 Oldtimerliebhaber, schrauben, gucken und tauschen sich dort aus.