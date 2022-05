Lost Place in Sachsen-Anhalt Radrenn-Mekka Halle: Die vergessenen Reste der letzten Rennbahn

In einem Hinterhof in der halleschen Innenstadt liegen unbeachtet die letzten Überbleibsler einer Ära, in der Radrennen Menschenmassen anzogen. Später als Kino Schauburg genutzt, ist das Velodrom nach einem Brand kaum noch zu erkennen.