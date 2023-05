Eine 32-Jährige hat am Freitag nach Erkenntnissen der Polizei eine rote Ampel ignoriert - mit schmerzhaften Folgen.

Unfall am Rennbahnkreuz Halle

Halle (Saale)/MZ - Bei einem Verkehrsunfall am Rennbahnkreuz ist am Freitagmorgen eine Radfahrerin verletzt worden - offenbar hatte die 32-Jährige die Ampel am Gimritzer Damm nicht beachtet und war bei rot über die Straße gefahren. Dort stieß sie mit einem Auto zusammen.

Durch den Aufprall zog sich die Frau nach Polizeiangaben diverse Verletzungen zu. Sie wurde in eine Klinik eingeliefert. Während der Unfallaufnahme und der Erstversorgung der Verletzten kam es am Rennbahnkreuz zu Verkehrsbehinderungen.