Radfahrerin angefahren - Polizei in Halle sucht Unfallflüchtigen

Ein Autofahrer - oder eine Fahrzeugführerin - hat am Freitagnachmittag in Halles Norden eine Radfahrerin gerammt. Danach floh der Verursacher vom Unfallort.

Halle (Salle)/MZ - Die Polizei sucht nach dem Fahrer - oder der Fahrerin - eines weiß-silbernen Audi-Kombi, der am Freitag gegen 15.30 Uhr in der Trothaer Straße in einen Unfall verwickelt gewesen ist. Nach Polizeiangaben soll der Pkw auf Höhe der Pfarrstraße eine Radfahrerin angefahren haben. Die 36-Jährige wurde dabei verletzt. Obwohl der Autofahrer den Unfall bemerkte, soll er Gas gegeben und über eine rote Ampel gerast sein, um zu flüchten. Die Verletzungen der Radfahrerin sollen nicht schwerwiegend sein.