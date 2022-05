Radfahrer und Fußgänger beschweren sich über Unsicherheit in Halle

„Man wird oft angehupt“, schreiben ADFC und Fuss-Verein in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Für Samstag wird eine Demo angekündigt.

Bei der "Kidical Mass" in Halle demonstrieren Fahrradfahrer für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Halle (Saale)/MZ/Nay - Halle ist für Radfahrer und Fußgänger ein gefährliches Pflaster. Das sagen der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) und die hallesche Ortsgruppe des Fuss-Vereins, eine Interessenvertretung für Fußgänger. Konflikte, Gefährdungen und Personenschäden seien Alltag, schreiben die beiden Organisationen in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Laut ADFC und Fuss-Verein würden nicht-motorisierte Verkehrsteilnehmer auch häufig durch alltägliche Aggressionen seitens des motorisierten Verkehrs leiden. „Will man sich ohne Auto sicher durch die Stadt bewegen, muss man zum Selbstschutz häufig auf seinen Vorrang oder seine Vorfahrt verzichten. Als Radfahrer wird man zudem oft zu eng überholt und angehupt.“ Zusammen mit fehlenden Radwegen, schlechten Wegführungen und verboten parkenden Autos führe das zu Angst und Unsicherheit.

ADFC und Fuss-Verein fordern deshalb die Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung dazu auf, Rad- und Fußverkehr in der Verkehrsplanung künftig deutlich stärker zu berücksichtigen als das bisher der Fall ist. Die beiden Vereine wünschen sich auch eine stärkere Überwachung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten. Wer die Straßenverkehrsordnung gut kenne, müsse „darüber staunen, wie viele gefährliche und belästigende Ordnungswidrigkeiten von den zuständigen Stellen toleriert werden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Wie gefährlich die Situation auf den Straßen der Stadt ist, stellen die beiden Vereine mit Zahlen dar, die sie bei der Polizei abgefragt haben. Demnach sind zwischen 2015 und 2021 28 Personen im Straßenverkehr gestorben, 23 davon waren Fußgänger oder Radfahrer. 70 Prozent der schwerverletzten Unfallopfer in der Zeit waren nicht motorisiert unterwegs und laut Mitteilung seien in der Regel Pkws die Hauptunfallgegner.

Am kommenden Samstag, 14. Mai, ruft der ADFC zu einer Fahrrad-Demo auf und fordert speziell sichere Wege zu Schule und Kita. Um 15 Uhr beginnt es mit der sogenannten „Kidical Mass“ auf dem Universitätsplatz und endet auf dem Marktplatz.