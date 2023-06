Elke Arnold (Stadtmuseum), Caroline Starke von Fridays for Future und Lothar Rochau, damaliger Organisator, gehen erneut auf Umwelt-Radtour. Start ist an der Luther-Kirche in der Damaschkestraße.

Halle (Saale)/MZ - - Schaumkronen auf einer übelriechenden Saale, vom weißen Karbidstaub zentimeterdick verdreckte Dächer in Schkopau, schmutzige Luft und eine Dunstglocke über Halle, und je nach Windrichtung stank es in Halle oder in Merseburg. Wer erinnert sich nicht an die Umweltverschmutzung in den 70er und 80er-Jahren vor allem am Chemiestandort in Halle, Bitterfeld und Umgebung? Sicht- und spürbar war die Verschmutzung für jedermann. „Ironischerweise war in jedem DDR-Kalender der 5. Juni als Welt-Umwelttag markiert“, erinnert sich Lothar Rochau.