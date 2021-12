Radfahrer in der Reilstraße von Halle verletzt

Halle (Saale)/MZ - - Bei einem Unfall in der Reilstraße am Abzweig Tiergartenstraße in Halle (Saale) ist am Mittwochabend ein Radfahrer verletzt worden. Er war stadtauswärts auf der falschen Seite unterwegs. Ein Pkw-Fahrer, der nach rechts in die Tiergartenstraße abbiegen wollte, übersah den entgegenkommenden Radfahrer und rammte ihn. Der Radfahrer wurde nach ersten Informationen am Knie verletzt und kam ins Krankenhaus.