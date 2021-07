Quote der Erwerbslosen ist in der Saalestadt weiter unverändert

Halle (Saale)/MZ - Drei von vier Arbeitslosen in Halle leben von Hartz IV. Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Juli-Zahlen der Agentur für Arbeit hervor. Demnach sind 75,5 Prozent der 10.895 arbeitslos gemeldeten Hallenser Bezieher von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II. Die Erwerbslosenquote in der Stadt liegt den Angaben zufolge mit 9,2 Prozent immer noch deutlich über der des Saalekreises (6,1) und ist im Gegensatz zu diesem Wert im Juli auch nicht gesunken (siehe Grafik). Damit liegt Halle auch nach wie vor über dem Durchschnitt des Arbeitsagenturbezirks (9,2 Prozent).

Quote der Erwerbslosen ist in Halle weiter unverändert

Im Saalekreis waren Ende Juli 5.950 Menschen ohne Job, wie es weiter heißt, 152 weniger als im Juni. Der Anteil von Hartz-IV-Beziehern lag bei 65,8 Prozent (3.918 Menschen). Arbeitsagenturchefin Petra Bratzke erwartet indes eine weitere Erholung auf dem Arbeitsmarkt, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. „Mir machen eventuell steigende Arbeitslosenzahlen weniger Sorgen als der allenthalben sichtbare Fachkräftemangel“, wird sie zitiert. Risiken für die nächsten Monate ergäben sich nach ihrer Einschätzung durch eine mögliche vierte Welle der Covid-19-Pandemie und damit verbundene erneute Eindämmungsmaßnahmen,

Im Juli sind in Halle und dem südlichen Saalekreis 756 freie Arbeitsstellen gemeldet worden, 57 mehr als im Juni. Damit sind der Behörde derzeit 3.269 Stellen bekannt, die besetzt werden sollen. Die Sicherung von Fachkräften werde mittel- und langfristig über die Wettbewerbsfähigkeit der Firmen entscheiden, urteilt die Arbeitsagenturchefin. Die Fachkräftenachfrage werde zunehmend ein bestimmendes Thema.