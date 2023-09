Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Er ist Feuerwerker aus Leidenschaft und seit 24 Jahren ausgebildeter Pyrotechniker. Doch die Behörden in Halle machen dem 52-jährigen Hallenser Raimo Detzner von „RDF Feuerwerk“ das Leben schwer: „Bei jedem Feuerwerk, das ich in Halle anzeige, werde ich von der Polizei mit unzähligen Auflagen überzogen“, so Detzner. In Halle ist für das Anzeigen von Feuerwerken die Polizeiinspektion (PI) zuständig.