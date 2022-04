Puppentheater Halle inszeniert „Dracula“

Halle (Saale)/MZ - Im Jahr 1921 erschien er erstmals im Kino-Dunkel: in dem heute verschollenen ungarischen Stummfilm „Draculas Tod“. In den folgenden 100 Jahren blieb die Geschichte vom blutsaugenden Untoten aus Transsylvanien so faszinierend, dass die Zahl der Adaptionen von Bram Stokers Roman „Dracula“ (1897) für die Theater- und Musikbühne, für die Leinwand und das Fernsehen inzwischen Legion ist.