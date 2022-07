Puppenspiel und Figurentheater bei "Ulrichs Hofspektakel" in Halle

Liebhaber des traditionellen Handpuppenspiels und des zeitgenössischen Figurentheaters kommen bei "Ulrichs Hofspektakel" in Halle zwei Tage in Folge auf ihre Kosten.

Blick auf die Ulrichskrche in der Innenstadt von Halle - im Innenhof sind am Wochenende Puppenspieler zu Gange.

Halle (Saale)/dpa - Liebhaber des traditionellen Handpuppenspiels und des zeitgenössischen Figurentheaters kommen zwei Tage in Folge in Halle auf ihre Kosten. Nach der Eröffnung von «Ulrichs Hofspektakel» am Samstag geben bis Sonntag acht freie Puppen- und Figurenspielerinnen und -spieler der Saalestadt sowie mehrere Gäste einen Einblick in ihr Können. Die Bühne für das vierte Puppentheaterfest befindet sich nach Angaben der Stadt im Innenhof der Ulrichskirche - daher auch der Name des Festivals.

Es gibt demnach Aufführungen in vier Zeitfenstern am Samstag und einem Zeitfenster am Sonntag. Der Eintritt ist frei und die Bühnenwerke zwischen 40 und 75 Minuten lang. Zur Aufführung kommen unter anderem die Stücke ««Albin & Lila oder: Können Schweine Hühner lieben?» des Figurentheaters Neumond aus Hannover, «Der Geburtstag der kleinen Schildkröte» des Figurentheaters Steffi Lampe aus Leipzig sowie «Die Regentrude» nach Theodor Storm mit dem Figurentheater Anna-Sophia aus Halle.

Die Moderation und Einführung in die Stücke übernehmen den Angaben zufolge Sandra Bringer und die Figurenspielerin Julia Raab, die auch als Akteurin mit dem Stück «Seid bereit - immer bereit? Jung sein in der DDR» dabei sein wird.