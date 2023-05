In der Rannischen Straße in Halle hat sich am Mittwoch eine Auseinandersetzung abgespielt. Grund war offenbar die Entlassung einer 49-Jährigen.

Nach Kündigung: Mitarbeiterin randaliert in Geschäft in Halle

Halle (Saale)/MZ - In einem Laden in der Rannischen Straße in Halle ist es am Mittwoch zu einer Auseinandersetzung zwischen der 28 Jahre alten Inhaberin und einer ehemaligen Angestellten gekommen. Grund war offenbar die Kündigung der Frau.