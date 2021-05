Verbechen an sechsjährigem Mädchen Prozessauftakt: Kindesentführer aus Halle wird wegen versuchten Mordes angeklagt

Ein Hallenser entführt mitten in der Nacht ein sechsjähriges Mädchen aus einer Wohnung. Später stößt er das Kind in der nähe des Wohnzentrums Lührmann in die Saale. Zwei Jogger konnten es gerettet.