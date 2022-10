Prozessauftakt: Hallenser soll Brandanschlag in Büschdorf beauftragt haben

Halle (Saale)/MZ - Nach einem verheerenden Großbrand im Mai 2021 in Büschdorf beginnt am Landgericht in Halle jetzt der Prozess gegen den mutmaßlichen Drahtzieher. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 22-Jährigen unter anderem Anstiftung zum Mord vor. Der Hallenser soll drei Täter beauftragt haben, in der Garage einer Familie Feuer zu legen, um Druck auf den Hausbesitzer auszuüben. Der Mann soll dem 22-Jährigen 20.000 Euro schulden. Um seiner Zahlungsaufforderung Nachdruck zu verleihen, soll der Hallenser die Brandstiftung in Auftrag gegeben haben. Die Täter, gegen die gesondert ermittelt wird, hatte der Angeklagte offenbar in der Hand - sie sollen ihm Geld aus Drogengeschäften schulden, ist die Staatsanwaltschaft überzeugt.