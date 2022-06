Prozess um Neustadt-Mord am Landgericht Halle eröffnet

Vor dem Haus, in der das Mordopfer wohnte, standen nach der Tat frische Blumen und Kerzen.

Halle (Saale)/MZ - Vor dem Landgericht Halle ist am Freitag der Prozess um die Ermordung einer 52-jährigen Frau in Neustadt eröffnet worden. Angeklagt sind ihr Ehemann, seine Geliebte und ein Komplize. Mit der Tötung der Frau wollte sich der Mann nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft eine aufwendige Scheidung ersparen. Dem Komplizen seien für seine Beteiligung eine Schachtel Zigaretten, Schmuck und das Mobiltelefon der Ehefrau im Gesamtwert von 2.000 Euro versprochen worden. Der Ehemann sei zur Tatzeit einkaufen gegangen, um sich ein Alibi zu verschaffen. Die beiden anderen Angeklagten gingen laut Staatsanwaltschaft in die Wohnung, wo der Komplize die Frau erstochen haben soll.