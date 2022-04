Prozess um Körperverletzung vor damaligem Haus der Identitären Bewegung in Halle

Halle (Saale)/MZ - Ein Faschingsfest Anfang März 2019 mitten in Halle. Die Stimmung sei „heiter, aber nicht ausgelassen“ gewesen, schildert ein Teilnehmer die Atmosphäre. Bis zu einem Vorfall nach Mitternacht, nach dem drei Menschen ärztlich behandelt werden mussten. Das Ganze mündete in einer Anklage der Staatsanwaltschaft unter anderem wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung, am Donnerstag ist am halleschen Amtsgericht der Prozess eröffnet worden.