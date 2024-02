Prozess in Halle Zwölfjährige in Halle mehrfach missbraucht: „Ich dachte, der Sex sei erlaubt“

Ein 31 Jahre alter Mann steht seit Montag in Halle vor dem Landgericht. Er muss sich wegen schwerem sexuellen Kindesmissbrauch verantworten. Was der Angeklagte am ersten Prozesstag sagte.