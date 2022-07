Prozess in Halle: Die Köpfe hinter einem der größten Drogengeschäfte in Sachsen-Anhalt

Kokain ist eine der am häufigsten gehandelten Drogen auf dem Schwarzmarkt. Über 22 Kilogramm davon soll eine Bande aus Halle verkauft haben.

Halle (Saale)/MZ - Julia W. lächelt in die Kamera. Die 36-Jährige trägt ein schwarzes Kleid. Im Hintergrund taucht ein Kronleuchter den Saal in ein feierliches Licht. Ihr Mann Felix steht neben ihr. Er trägt ein Jackett, wirkt ausgelassen. Es sind Szenen einer gelungenen Party, die das Paar in den sozialen Netzwerken präsentiert. Ein ganzes Schloss haben die W.s im vergangenen Jahr für das Fest gemietet. Sie führten ein Luxusleben. Doch die Idylle ist fragil wie ein Kartenhaus: Denn finanziert haben soll das Paar Porsche und Perlwein laut Anklage mit Drogenhandel.