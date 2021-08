Prozess gegen eine vierköpfige Drogendealer-Bande in Halle beginnt

Am Landgericht Halle hat heute der Prozess gegen eine vierköpfige Drogendealer-Bande begonnen.

Halle (Saale) - Am Landgericht Halle hat heute der Prozess gegen eine vierköpfige Drogendealer-Bande begonnen, die ihre Kommunikation mit sogenannten Kryptohandys verschlüsselt haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Männern und einer Frau aus Halle im Alter zwischen 36 und 72 Jahren vor, zwischen 2019 und 2020 insgesamt über 6,5 Millionen Euro mit dem Handel von Cannabis, Kokain und Amphetaminen verdient zu haben. Außerdem soll sich die Bande Schusswaffen besorgt und die Ermordung eines Konkurrenten geplant haben.

Ihre Kommunikation verschlüsselten die mutmaßlichen Täter laut Anklage mit sogenannten Kryptohandys der Firma Encrochat. Die Geräte des Anbieters wurden weltweit in der organisierten Kriminalität zur sicheren Kommunikation verwendet, bis das Netzwerk im vergangenen Jahr von Ermittlungsbehörden infiltriert wurde. Hunderte Verdächtige weltweit wurden anschließend festgenommen. Im Mammutprozess in Halle sind in den kommenden Monaten über 30 weitere Prozesstermine angesetzt.