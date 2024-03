Halle (Saale)/MZ - Mit einem großen Medieninteresse hat vor dem Landgericht in Halle hat am Mittwoch der Strafprozess gegen Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem OB vor, 2020 in einem Zivilprozess gelogen zu haben. Der heute 67-Jährige war im Verfahren um den früheren Chef der Wirtschaftsförderungsgesellschaft EVG als Zeuge geladen und machte seine Aussage nicht unter Eid.

Hüttner hatte 2019 eine Vertraute des OB beurlaubt, was zum Konflikt zwischen ihm und Wiegand führte. Der Aufsichtsrat berief den Manager ab, der daraufhin klagte und vor Gericht gewann. Die Stadt musste sein Gehalt weiterzahlen. Durch die mutmaßliche Falschaussage soll der OB seiner Vertrauten einen Job in der Stadtverwaltung besorgt und Hüttner denunziert haben, so die Staatsanwaltschaft. Der OB bestreitet die Vorwürfe und beruft sich darauf, mit Hüttner unter vier Augen eine Absprache getroffen zu haben - was Hüttner 2020 im Prozess dementierte.

Das Gericht hat sechs Verhandlungstage angesetzt. Wiegand ist seit April 2021 wegen seiner Verwicklungen in der Impfaffäre suspendiert. Bei einer Verurteilung droht ihm eine Haftstrafe, so das Landgericht.