Protest gegen Kürzungen: Landwirte demonstrieren an der Universität Halle

Landwirte protestieren in Halle gegen die geplanten Kürzungen an der Universität.

Halle (Saale) - Am Dienstag haben sich unter dem Motto „Aufruf zur Solidarität“ Landwirte aus ganz Sachsen-Anhalt auf dem Weinbergcampus in Halle versammelt, um gegen Einsparungen an der Universität Halle zu protestieren. Mit der Protestaktion sollen insbesondere die drohenden Kürzungen in den Agrarwissenschaften verhindert werden. Um das Anliegen zu unterstreichen, werden die Landwirte ab 10 mit ihren Traktoren durch die Stadt zum Löwengebäude fahren, wo sie dem Rektor ihre Forderungen übergeben wollen.

Protest gegen Kürzungen an der Universität Halle

„Landwirtschaft braucht Forschung, wir brauchen wissenschaftliche Argumente, wenn wir die Themen der Zukunft angehen wollen“, sagt Helge Beckurs, der die Demonstration angemeldet hat. Der Getreidebauer und Unternehmer aus Hordorf bei Oschersleben hat selber in Halle studiert.

„Klimawandel, Insektensterben, Tierwohl - wie sollen wir da zukunftsfähig bleiben, wenn die Uni bei den Agrarwissenschaften spart?“, fragt er und ergänzt, dass die Landwirtschaft der einzige Wirtschaftsbereich sei, der Kohlendioxid aus der Atmosphäre wieder binden würde. Zwischen 10 und 11 Uhr wird es aufgrund der Traktorendemo einspurig auf dem Gimritzer Damm, der B80 und dem Universitätsring zu Verkehrseinschränkungen kommen. (mz)