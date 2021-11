Proteinpulver, Jacke, Parfüms: Polizei schnappt gesuchten Dieb am Hauptbahnhof Halle

Halle (Saale)/MZ - Am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr in ein 20-jähriger Mann am Haupbahnhof Halle von Bundespolizisten kontrolliert worden. Laut den Beamten wurde bei der sich anschließenden Personenüberprüfung im System festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Magdeburg den Mann aufgrund Ermittlungen zu einem Diebstahl seine aktuelle Anschrift sucht.

Die Beamten bemerkten, dass sich in der Jacke des Algeriers noch ein Preisschild befand. Demnach kostete die Jacke 170 Euro. Einen Kassenzettel zu der Jacke konnte der Mann nicht vorzeigen. Daraufhin durchsuchten die Bundespolizisten den mitgeführten Rucksack und stellten hier weiteres vermutliches Diebesgut fest, unter anderem drei Parfüms im Wert von 85 Euro, ein Trikot mit einem Preisschild von 70 Euro, zwei Proteinpulver im Wert von 30 Euro sowie einen Rucksack, welcher 100 Euro kostete.

Auch für diese Gegenstände konnte der Mann keinen Nachweis vorweisen. Dementsprechend stellten die Bundespolizisten die Sachen sicher und zeigten den Mann wegen des Verdachtes des Diebstahls an. Die Ermittlungen zur Herkunft der vermutlich entwendeten Gegenstände dauern an.