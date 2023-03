Probleme bei der Organisation - Wackelt das Laternenfest in Halle?

Laternenfest in Halle

Halle (Saale)/MZ - In fünf Monaten soll es wieder soweit sein: Ganz Halle ist für drei Tage auf den Beinen und feiert das Laternenfest – traditionell am letzten Augustwochenende (25. bis 27. August). Aber bei der Organisation der 2023er Auflage scheint es Probleme zu geben. Hinter den Kulissen brodelt es. Die Feier in diesem Jahr wird wohl anders, als es die Hallenser gewohnt sind. Steht gar die Zukunft des größten halleschen Volksfestes auf der Kippe?