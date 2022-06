Premiere nach 100 Jahren: So läuft die Sanierung des Riveufers in Halle

Halle (Saale)/MZ - Es ist ein Bild, das es seit 108 Jahren so nicht mehr zu sehen gab. Am Riveufer, direkt hinter der Giebichensteinbrücke, liegt der alte und für Halle so wichtige Abwasserkanal auf gut 30 Metern Länge frei. Maik Reinicke, Polier auf der Baustelle, ist beeindruckt. Das gelbe Mauerwerk von 1914 sieht überraschend gut aus. „Wir haben hier und da zwar schon Risse und Bruchstellen repariert, aber ich ziehe den Hut vor der Leistung der Arbeiter vor über 100 Jahren“, sagt er. Der Kanal, der Schmutz- und Regenwasser aus großen Teilen der Stadt in Richtung Kläranlage leitet, ist auch nicht das Problem auf Halles schönster Promenade. Das Hochwasser 2013 hatte die alten Abdeckplatten der Abwasserröhre angegriffen. Deshalb werden sie nun durch jeweils 2,5 Tonnen schwere und 20 Zentimeter starke Platten aus Stahlbeton ersetzt. Die ersten Schalen liegen schon. „Wir kommen gut voran“, sagt Bauleiter Thomas Vogt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<