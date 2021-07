Post soll mehr per Fahrrad zugestellt werden

SPD-Fraktion will Vereinbarung ändern

Halle Saale/AHE - Nach Willen der SPD soll Verwaltungspost in der Stadt verstärkt zu Fuß oder mit dem Fahrrad zugestellt werden. Dafür hat die Stadtratsfraktion einen Antrag zur Änderung der Rahmenvereinbarung eingebracht, die die gewerbliche Beförderung von Briefsendungen regelt. Innerhalb der Innenstadt soll die Post demnach grundsätzlich ohne Auto zum Empfänger kommen und außerhalb des Zentrums allenfalls noch mit Elektrofahrzeugen.

Ganz so schnell lasse sich das nicht umsetzen, kommentierte Martin Heinz, städtischer Fachbereichsleiter Immobilien, den Antrag in der jüngsten Sitzung des Ordnungsausschusses - die Neuvergabe bis 2024 sei gelaufen. Die Dienstleister hätten jedoch versichert, konventionelle Fahrzeuge bei der Zustellung nur in Außenlagen der Stadt zu nutzen. Es sei aber eine gute Option für später, die Anbieter zur umweltfreundlicheren Zustellung zu verpflichten.