Als Syrien im Bürgerkrieg versank, floh Abdullah Alqaseer nach Deutschland. Heute lebt der Schriftsteller und Filmemacher in Halle. Dies ist seine Geschichte.

Porträt über einen syrischen Filmemacher in Halle: Der sanfte Erzähler

Menschen in Halle

Abdullah Alqaseer ist Schriftsteller und Filmemacher aus Syrien. Seit 2016 lebt und arbeitet er in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Abdullah Alqaseer ist ein Mensch, mit dem ein gerade noch beiläufiges Gespräch schnell tiefer schürft. Während er den kleinen Tisch in der Sofaecke seiner Wohnung in Halle-Neustadt mit Datteln, Nüssen und Mate-Tassen deckt, kommt die Sprache auf die Verbreitung des südamerikanischen Tee-Getränks in arabischen Ländern. Abdullah Alqaseer nimmt die Beobachtung wie einen Griff, der ein Fenster zur Kulturgeschichte seines Heimatlandes öffnet. Im 20. Jahrhundert sei das Getränk nach Syrien gelangt, erzählt er, mitgebracht von Auswanderern, die nach Südamerika gegangen waren und wieder von dort zurückkehrten.