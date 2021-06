Polizisten suchen nach Schwarzfahrern, flüchtigen Straftätern, Drogen und illegalen Migranten

Halle (Saale)/MZ - 283 Beamte der Bundespolizei haben am Mittwoch bei einer groß angelegten Fahndungsaktion in Mitteldeutschland Reisende auf Bahnhöfen und in Zügen kontrolliert. Ein Schwerpunkt mit 53 Einsatzkräften war die Region in und um Halle. Die Polizisten suchten nach Schwarzfahrern, flüchtigen Straftätern, Drogen und Migranten, die sich illegal in Deutschland aufhalten.

Auf dem Hauptbahnhof in Halle wurde ein Reisender gestellt, der ein Messer mit einer 8,5 Zentimeter langen Klinge bei sich hatte. Die Waffe ist verboten - der Bahnhof und sein Vorplatz sind zudem Teil der Waffenverbotszone in Halle. Die Beamten fanden zudem in drei Fällen Drogen und nahmen einen 27-Jährigen fest, der eine Strafe nicht gezahlt hatte und deshalb zur Fahndung ausgeschrieben war.