Polizisten schnappen Einbrecher mit Werkzeug und Drogen

In den frühen Morgenstunden, gegen 02.08 Uhr, sind in Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus in der Pestalozzistraße in Halle gestellt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten durch eine Zeugin darüber informiert, dass sich Unbekannte im Haus aufhielten.

Nach der Durchsuchung des Kellers konnten zwei Männer in einem Kellerabteil gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der 30- und 31-jährigen Hallenser fanden die Beamten Einbruchswerkzeuge und Utensilien zum Betäubungsmittelkonsum.

Die Staatsanwaltschaft Halle beantragte beim zuständigen Amtsgericht Halle Haftbefehle, welche anschließend durch die Polizei vollstreckt wurden. Die 30- und 31-jährigen Männer kamen in eine Justizvollzugsanstalt in der Stadt Halle. (mz)