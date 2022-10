Betonklötze fallen vom Dach - was ist in Halle-Neustadt passiert?

Ein schwerer Betonklotz ist in Halle-Neustadt auf das Dienstauto des halleschen Stadtwehrleiters gefallen. Was Zeugen zuvor bemerkt haben.

Halle/MZ - Der Schock sitzt immer noch tief. Stadtwehrleiter Andy Ziems muss das, was ihm Freitagnacht in Halle-Neustadt passiert ist, erst einmal verarbeiten. Wie aus dem Nichts fiel plötzlich ein schwerer Gegenstand auf die Frontscheibe seines Dienstautos, als er gegen 23 Uhr auf der Magistrale in Richtung Hauptwache fuhr. Die Scheibe hielt stand und rettete ihm damit vermutlich das Leben. Der Wehrleiter appelliert nun an die Polizei, den Vorfall so schnell wie möglich aufzuklären.