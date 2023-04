Polizeieinsatz in Halle Angriff mit Machete: Ein Verletzter bei Auseinandersetzung in Halle-Neustadt

Am späten Donnerstagabend wurde bei einem tätlichen Angriff in einer Mietwohnung in Halle-Neustadt ein Mensch verletzt. Was wir bisher wissen und was die Polizei zum Vorfall sagt.