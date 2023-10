Äußerst gefährlich: Ein Kleintransporter ohne Fahrer rollte am Freitagmorgen über einen belebten Verkehrsknoten in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Schreck am Freitagmorgen an einem belebten Verkehrsknoten in Halle: Gegen 9 Uhr kamen Polizeibeamte des Polizeireviers Halle am Rannischen Platz zum Einsatz. Zeugen hatten gemeldet, dass ein Kleintransporter ohne Fahrer aus Richtung Willy-Brandt-Straße über den verkehrsreichen Rannischen Platz rollte und dort zum Stehen kam.

Personen oder andere Fahrzeuge wurden zum Glück offenbar nicht beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Nutzer des Kleintransporters diesen nicht gegen das Wegrollen gesichert. Nach kurzer Zeit erschien der Nutzer bei den Polizeibeamten und konnte seinen Kleintransporter wieder entgegennehmen. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.