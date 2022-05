Polizeieinsatz an besetztem Haus in der Breiten Straße in Halle

Protest: Kundgebung vor dem besetzten Haus in der Breiten Straße in Halle

Halle (Saale)/MZ - - Die Polizei ist am Dienstag zu dem seit dem Wochenende besetzten Haus in der Breiten Straße von Halle ausgerückt. Den letzten Mietern dort war Ende April gekündigt worden, wie Unterstützer der Besetzer berichteten. Zunächst blieb unklar, wie viele Menschen sich noch in dem Gebäude aufhielten. Einem Behördensprecher zufolge, versuchte die Polizei, die Besetzer zum Verlassen des Hauses zu bewegen. Nach einer Weile kamen drei Personen heraus, ohne Widerstand zu leisten.

Nach einer Durchsuchung des Hauses hieß es von der Polizei, es seien keine weiteren Personen darin angetroffen worden. Die Polizei blieb zunächst vor Ort, um die Kundgebung vor dem Haus zu beobachten. Währenddessen kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Teilnehmern und einem Nachbarn.