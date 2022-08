Polizeiauto kracht frontal in Hauswand - 135.000 Euro Schaden und vier Personen verletzt

Nach einer Kollision mit einem Kleinwagen war das Polizeiauto am Freitag frontal mit einer Hauswand kollidiert. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Halle (Saale)/MZ - Drei Tage nach dem schweren Verkehrsunfall mit einem Polizeiauto in Halle liegt eine erste Bilanz vor: Ein Polizeisprecher bezifferte den Schaden am Montag auf 135.000 Euro.

Mit geschätzten 70.000 Euro schlagen demnach die Schäden am Polizeiauto zu Buche. Das Auto war am Freitagabend gegen ein Mehrfamilienhaus an der Wolfensteinstraße gefahren und hatte Kellerwand zum Trockenraum beschädigt. Hier geht die Polizei von 50.000 Euro Schaden aus.

Der Schaden von innen: Schutt im Trockenraum (Foto: Annette Herold-Stolze)

Vier Personen mussten ambulant behandelt werden - darunter drei Polizisten

Die Kollision mit dem Haus ist die Folge eines vorangegangenen Zusammenstoßes auf der Kreuzung Fischer-von-Erlach-/Wolfensteinstraße. Das Polizeiauto fuhr auf dem Weg zum Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn auf die Kreuzung, als ein aus der Nebenstraße kommender Kleinwagen ihm in die Seite prallte.

Die Beamten und der Fahrer des Kleinwagens wurden mit leichten Verletzungen ambulant behandelt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen, wie der Polizeisprecher sagte.