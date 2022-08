Polizei warnt vor falschen Heizungsablesern in Halle und im Saalekreis

Halle (Saale)/MZ - Nach Diebstählen in Halle und dem Saalekreis warnt die Polizei vor Straftätern, die sich als angebliche Heizungsableser Zutritt zu Wohnungen verschaffen. Am Montagnachmittag wurden vier solcher Vorfälle angezeigt - in der Köthener und der Seebener Straße in Halles Stadtteil Trotha sowie in Plötz, einem Ortsteil von Wettin Löbejün (Saalekreis). Wie die Polizei berichtet, sind die Mieter jedes Mal bestohlen worden. Nachdem die vermeintlichen Ableser die Wohnungen verlassen hatten, fehlten in drei Fällen Portemonnaies, einmal handelte es sich um Schmuck und Bargeld.

Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus und sucht nun nach Zeugen. Die Täter sollen in wechselnder Zusammensetzung, mal allein oder zu mehrt aufgetreten sein und mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0345/2242000 entgegen.

Zugleich warnt die Behörde davor, Unbekannte unbeaufsichtigt in die Wohnung zu lassen. Diebe und Betrüger an der Haustür hätten meist das Ziel, hinein zu gelangen, um nach Wertsachen zu suchen. Dazu würden sie sich unter anderem als Handwerker ausgeben. Die Polizei rät: „Im Zweifel rufen Sie bei der Firma oder bei Ihrem Hausverwalter an. Bei großen Unsicherheiten oder fehlenden Telefonnummern wählen Sie umgehend die 110.“